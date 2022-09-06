Хакери виманили в росіян дані про розташування військової бази – стали відомі деталі

Українські хакери Hackyourmom виявили розташування військової бази росіян біля окупованого Мелітополя. Завдяки їхній інформації ЗСУ її знищили.

Як стало відомо NNS, про це 24 каналу розповів український хакер, СЕО HackControl Микита Книш. Він зауважив, що хакери можуть бути ефективними не лише у листуванні, а й в отриманні доступу до камер відеоспостереження з російських автошляхів.

Як вдалося виявити розташування військової бази

Книш заявив, що з подивом для себе виявив, що основною клієнтурою людей, які надають секс-послуги, є, зокрема, співробітники федеральної служби безпеки та російські військові у відрядженні.

Використовуючи ці їхні пороки, ми здобули адреси, координати, локації, сказав український хакер.

Він зазначив, що в мирне життя займався захистом бізнесу, який спеціалізується на виготовленні еротичного контенту, від наїздів та “дахування” спецслужб. І у нього було декілька знайомих дівчат, які працювали в цій сфері. Книш звернувся до них із проханням придумати, накреативити якихось текстів. Фотографії ж використовувалися нереальних дівчат.

Тобто використовувалися нейромережі, типу аплікації Reface, які змінювали обличчя. Інколи це були навіть чоловіки, які за допомогою цих додатків змінювали себе на жінок і вели те саме листування, зазначив хакер.

Він зауважив, що хакери можуть бути ефективними не лише у листуванні, а й в отриманні доступу до камер відеоспостереження з російських автошляхів, за якими також можна визначати нові координати для бавовни.

У Hackyourmom зараз основним пріоритетом є георозвідка та збір інформації щодо нових цілей для бавовни.

Книш закликав українців, які мають хоч якісь знання в сфері IT, приєднуватися до IT-армії, до руху Hackyourmom (“Мамчиних хакерів”). Вони безкоштовно навчають людей кібербезпеки, підвищують навики з цифрової гігієни, а також піклуються про те, щоб наші військові були захищені від певних типів атак з того боку.

Микита Книш зазначив, що російські окупанти зовсім не розуміються на цифровій гігієні. На свої сторінках у соцмережах вони навіть публікують фото з кабіни вантажівок, знімки цистерн.

За словами хакера, це є прикладом того, чому не треба робити фотографії на передовій та надсилати їх своїм коханим чи близьким.

Бо навіть через ваш канал зв’язку можуть перехопити ту фотографію, де будуть міститися метадані вашої позиції,наголосив Книш.

Він пояснив, що, навіть якщо ви сфотографували окопу, на тлі якого не можна нічого зрозуміти, це все ж не означає, що те фото не містить даних щодо вашої геопозиції.