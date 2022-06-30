“Картина похмура”: глава розвідки США бачить три сценарії розвитку війни в Україні

Глава розвідки США Авріл Гейнс назвала три сценарії розвитку подій в Україні. На її думку, картина війни залишається “досить похмурою”, бо путін все ще хоче захопити більшу частину України.
Про це повідомляє агенція Reuters, передає NNS.
“Ми, як і раніше, дивимося на президента путіна і думаємо, що в нього фактично ті самі політичні цілі, тобто він хоче захопити більшу частину України”,зазначила Гейнс.
За її словами, американські спецслужби бачать три можливі сценарії розвитку війни в Україні.
Найімовірнішим, вважають у США, є гострий конфлікт, в якому російські сили лише поступово домагаються успіху, втім не досягають поставленої путіним мети.
Другий сценарій – великий прорив росії.
Третій – успіх України у стабілізації лінії фронту при досягненні невеликих успіхів поблизу тимчасово окупованого Херсона та інших районів на півдні України.
“Коротко кажучи, картина залишається досить похмурою”,підсумувала глава розвідки США.