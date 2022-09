Каховський міст після ударів ЗСУ – нові супутникові знімки руйнувань

Каховський міст через Дніпро зазнав руйнувань в результаті низки успішних ударів українських військових.

Про це повідомляє NNS з посиланням на супутниковий знімок мосту, який оприлюднив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте в Twitter. Однак офіційних підтверджень від ЗСУ щодо мосту немає.

***BREAKING***

The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022