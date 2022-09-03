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Каховський міст після ударів ЗСУ – нові супутникові знімки руйнувань

Дата
Каховський міст

Каховський міст через Дніпро зазнав руйнувань в результаті низки успішних ударів українських військових.

Про це повідомляє NNS з посиланням на супутниковий знімок мосту, який оприлюднив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте в Twitter. Однак офіційних підтверджень від ЗСУ щодо мосту немає.

“Міст дамби Нової Каховки обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений”, написав Пітте.

Активіст Сергій Стерненко теж написав про міст. Він додав, що половина прольоту абсолютно зруйнована, інша половина – сильно пошкоджена.

“Не певен, що там хоча б ходити можна”,додав Стерненко.

Нагадаємо, 24 серпня українська авіація завдала чергових ударів по Каховському мосту.

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