Каховський міст після ударів ЗСУ – нові супутникові знімки руйнувань

Каховський міст через Дніпро зазнав руйнувань в результаті низки успішних ударів українських військових.

Про це повідомляє NNS з посиланням на супутниковий знімок мосту, який оприлюднив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте в Twitter. Однак офіційних підтверджень від ЗСУ щодо мосту немає.

“Міст дамби Нової Каховки обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений”, написав Пітте.

***BREAKING*** The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI — Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022

Активіст Сергій Стерненко теж написав про міст. Він додав, що половина прольоту абсолютно зруйнована, інша половина – сильно пошкоджена.

“Не певен, що там хоча б ходити можна”, додав Стерненко.

Нагадаємо, 24 серпня українська авіація завдала чергових ударів по Каховському мосту.