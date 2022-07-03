Кабмін змінив процедуру оформлення статусу переселенця

Кабінет Міністрів змінив процедуру оформлення статусу внутрішніх переселенців, розширивши перелік необхідних документів за відсутності паспорта.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що доповнено перелік документів, які подає заявник у разі відсутності документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Тепер потрібно подати:

довідку від Державної міграційної служби про подання документів для оформлення та отримання паспорта

електронні документи, що згенеровані в мобільному додатку “Дія”.

Фінансова допомога переселенцям у липні: хто на неї зможе розраховувати