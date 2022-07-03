Кабмін змінив процедуру оформлення статусу переселенця

Кабінет Міністрів змінив процедуру оформлення статусу внутрішніх переселенців, розширивши перелік необхідних документів за відсутності паспорта.
Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Повідомляється, що доповнено перелік документів, які подає заявник у разі відсутності документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Тепер потрібно подати:
- довідку від Державної міграційної служби про подання документів для оформлення та отримання паспорта
- електронні документи, що згенеровані в мобільному додатку “Дія”.
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