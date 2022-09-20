Кабмін розширив коло осіб, які мають право отримати субсидії

Через військове вторгнення росії Кабінет Міністрів України розширив коло осіб, які мають право на житлової субсидії.

Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи. І це не єдині зміни.

Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати субсидії. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради України, передає NNS.

Ці зміни було винесено з урахуванням економічного та воєнного стану в Україні.

Тепер передбачено надання права на отримання житлової субсидії особам, які:

мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;

належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;

мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану.

Нагадуємо, щоб подати заяву на отримання субсидії, ВПО необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем проживання з таким набором документів:

заяву на призначення субсидії;

декларація про сукупний дохід сім’ї;

дані про мешканців домогосподарства;

довідки, що дають право на пільги;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП);

довідка про статус ВПО.

Дізнатись, чи призначили субсидію та її розмір можна на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Для цього необхідно вказати адресу проживання, а потім підтвердити, що ви не робот. У наступному вікні з’явиться інформація про статус заяви на субсидію.

Також нагадуємо, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги у сфері житлово-комунального господарства буде Пенсійний фонд України.

Про це йдеться у постанові уряду “Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України”, яка була ухвалена на засіданні уряду 16 вересня.

Хто має право на субсидію і як її отримати – відповіді на запитання