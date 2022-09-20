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Кабмін розширив коло осіб, які мають право отримати субсидії

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Через військове вторгнення росії Кабінет Міністрів України розширив коло осіб, які мають право на житлової субсидії.

Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи. І це не єдині зміни.

Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати субсидії. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради України, передає NNS.

Ці зміни було винесено з урахуванням економічного та воєнного стану в Україні.

Тепер передбачено надання права на отримання житлової субсидії особам, які:

  • мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;
  • належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;
  • мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану.

Нагадуємо, щоб подати заяву на отримання субсидії, ВПО необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем проживання з таким набором документів:

  • заяву на призначення субсидії;
  • декларація про сукупний дохід сім’ї;
  • дані про мешканців домогосподарства;
  • довідки, що дають право на пільги;
  • паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП);
  • довідка про статус ВПО.

Дізнатись, чи призначили субсидію та її розмір можна на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Для цього необхідно вказати адресу проживання, а потім підтвердити, що ви не робот. У наступному вікні з’явиться інформація про статус заяви на субсидію.

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Також нагадуємо, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги у сфері житлово-комунального господарства буде Пенсійний фонд України.

Про це йдеться у постанові уряду “Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України”, яка була ухвалена на засіданні уряду 16 вересня.

Хто має право на субсидію і як її отримати – відповіді на запитання

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