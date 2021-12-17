Ювілеї та пам’ятні дати у 2022-2023 роках: що будемо відзначати

Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 та 2023 роках. 281 нардеп підтримав цю постанову.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Як зазначив один із авторів постанови, депутат від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович, він втішений, що серед відзначень, які святкуватимуться на державному рівні – 80 річниця створення Української повстанської армії.

Із повним списком пам’ятних дат на 2022 можна ознайомитись за посиланням.

Із повним списком пам’ятних дат на 2023 можна ознайомитись за посиланням.

Наприкінці листопада підкомітет з питань національної та культурної пам‘яті Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув понад тисячу пропозицій до проєкту постанови про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках.

Отже, у наступних роках на нас чекають ювілеї видатних діячів: історика й політолога В’ячеслава Липинського, письменника Михайла Стельмаха, композиторів Миколи Лисенка та Ігоря Стравінського, благодійниці Варвари Ханенко, художника Миколи Пимоненка, оперної та камерної співачки Зої Гайдай, історика Дмитра Дорошенка тощо.

Водночас, як зауважила Ірина Констанкевич, Постанова міститиме не такі загальновідомі імена, як-от ювілеї літературознавця Павла Ріттера, письменників Юрія Кміта, Петра Скунця, Івана Чендея, архітектора Йосипа Каракіса, танцівника Ігоря Юскевича (українця, який ввів моду на балет у США).

«Як виняток (у контексті святкування 30-річчя Незалежності) залишили у проєкті 30 років із дня затвердження Верховною Радою України Державного прапора України та малого Державного герба України; 30 років із часу відкриття у місті Києві I Всесвітнього форуму українців», розповіла тоді голова підкомітету Ірина Констанкевич.

Крім того, нагадуємо про 300-річчя з дня народження філософа, просвітителя-гуманіста, поета й педагога Григорія Сковороди. Цей день святкуватиметься 3 грудня 2022 року.