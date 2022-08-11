В Україні призупиняють виплати 2200 грн від ЮНІСЕФ. Які крайні терміни на подання заявки.

14 серпня о 23:00 ЮНІСЕФ призупинить прийом онлайн-заявок на виплату грошової допомоги “Спільно”.

Про це NNS дізнався з повідомлення ЮНІСЕФ у Фейсбук.

Це необхідно для опрацювання заявок і виплат родинам, які вже зареєструвались після 15 червня і ще не отримали кошти. Про відновлення ресєтрації в організації повідомлять згодом.

Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

В ЮНІСЕФ нагадали, що заявки проходять 2 етапи перевірки:

технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням

далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша родина відповідає критеріям програми, вам буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ вже надав допомогу понад 112000 українським сім’ям, які виховують 331000 дітей, зокрема 33000 дітей з інвалідністю.

Нагадуємо, ЮНІСЕФ надає допомогу багатодітним родинам, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років. А також родинам, які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Сума виплат – 2220 грн на кожного члена сім‘ї (не більше 5 осіб), максимально 33,3 тис. грн.

Після того, як організація перераховує гроші, отримувачу надходить СМС-повідомлення для підтвердження платежу з номера 4224.

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