В Україні призупиняють виплати 2200 грн від ЮНІСЕФ. Які крайні терміни на подання заявки.
14 серпня о 23:00 ЮНІСЕФ призупинить прийом онлайн-заявок на виплату грошової допомоги “Спільно”.
Про це NNS дізнався з повідомлення ЮНІСЕФ у Фейсбук.
Це необхідно для опрацювання заявок і виплат родинам, які вже зареєструвались після 15 червня і ще не отримали кошти. Про відновлення ресєтрації в організації повідомлять згодом.
Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.
В ЮНІСЕФ нагадали, що заявки проходять 2 етапи перевірки:
- технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням
- далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша родина відповідає критеріям програми, вам буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.
Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ вже надав допомогу понад 112000 українським сім’ям, які виховують 331000 дітей, зокрема 33000 дітей з інвалідністю.
Нагадуємо, ЮНІСЕФ надає допомогу багатодітним родинам, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років. А також родинам, які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.
Сума виплат – 2220 грн на кожного члена сім‘ї (не більше 5 осіб), максимально 33,3 тис. грн.
Після того, як організація перераховує гроші, отримувачу надходить СМС-повідомлення для підтвердження платежу з номера 4224.
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