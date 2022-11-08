Російські пропагандисти поширили фейк про імпорт інфікованої крові для бійців ЗСУ.

Мовляв, у зв’язку із ситуацією на фронті, Україна потребує донорської крові, а тому начебто попросила її у членів-країн НАТО. Вони додали, що після вибіркової перевірки нібито переданої крові, було виявлено, що вона інфікована. За словами пропагандистів, ця інформацію нібито підтверджується листом Міністра охорони здоров’я України Віктором Ляшкою.

У центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що ця інформація – неправдива, передає NNS.

“Застерігаємо! Така інформація не відповідає дійсності. Як повідомило МОЗ України, “за весь період війни Україна жодного разу не зверталася до партнерів за донорською кров’ю. Україна вибудувала національну службу крові, що забезпечує доступ до якісної донорської крові у достатній кількості”. Окрім цього “будь-яка донорська кров завжди проходить лабораторні дослідження”, йдеться у повідомленні.

У центрі протидії інформації додали, що фейковість згаданого російськими пропагандистами “офіційного” листа видно неозброєним оком, адже він не відповідає вимогам оформлення офіційних документів в Україні.

У МОЗ нагадують, що в українців є кілька варіантів, як долучитися до донорства: