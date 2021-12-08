Індекс олів’є: скільки коштуватиме для українців новорічний салат

Аналітики підрахували, скільки коштуватиме цьогоріч приготувати олів’є за класичним рецептом.

За місяць до свят на 3 кілограми салату доведеться витратити 210 грн. За рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів’є зріс на 21%.

Про це NNS дізнався з повідомлення ТСН.

“Протягом року спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів. Зокрема, здорожчання спіткало всі основні продукти, що входять до складу олів’є, крім картоплі. Порівнюючи з минулим роком, картопля здешевшала на 15% та коштує в середньому 7 грн за кілограм”, йдеться у повідомленні Zakaz.ua.

Зазначається, що серед інгредієнтів традиційного салату найбільше здорожчали цибуля (майже вдвічі) та яйця (на понад 50%). Ціни на ковбасу коливаються 120 до 290 грн/кг.

Проте замість ковбаси часто додають курятину, яка теж здорожчала – вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

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Банка консервованого горошку коштує від 25 до 50 гривень. Водночас, ціна свіжих огірків становить близько 50 грн, а солоних – 40-70 грн.

Оскільки основні складові майонезу – яйце і соняшникова олія – здорожчали, то, відповідно, зріс у ціні і сам майонез – у середньому на 20%.

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Також аналітики підрахували, скільки коштуватиме приготувати на сім’ю 3 кг олів’є за класичним рецептом. Для нього потрібні картопля, морква, яйця, огірки свіжі або квашені, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, зелень та майонез.

Таким чином, за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми салату коштуватиме українцям 209,9 грн., тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн.

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