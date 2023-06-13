Їм було по 22: внаслідок удару по Кривому Рогу загинуло молоде подружжя (фото)

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинуло молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки.

Про це повідомив керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул, передає НСН.

“Закохана пара одружилася лише торік. Третього червня відсвяткували річницю весілля…За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Єдина дитина в сім’ї. Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам’ять їм та всім загиблим. Ворогу – ніякої пощади!”, зазначив Вілкул.

Загиблі Давид та Ксенія

Загинуло молоде подружжя. Відео з мамою

Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби, повідомив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі. Також було влучання у приватне підприємство.

Наразі відомо, що внаслідок нічного ракетного удару у Кривому Розі загинули 11 людей, 28 дістали поранення, з них 12 – у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

В ОК “Південь” зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

Як повідомили Повітряні сили уночі 13 червня росіяни завдали удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Під ранок росіяни здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО.

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