В рамках проєкту єРобота українці можуть подати заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що урядова програма єРобота має дві мети — активізувати підприємницьку діяльність та підвищити рівень зайнятості серед українців завдяки створенню робочих місць отримувачами грантів, передає NNS.

Проєкт єРобота включає грантові програми, які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Уряд вже виділив додаткові 35 мільйонів гривень на створення нових теплиць та садівництв. Громадяни, яких цікавить даний вид бізнесу, можуть отримати підтримку від держави.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, українці також зможуть отримати грант на наступні програми:

створення саду — до 420 тис. грн;

створення теплиці — до 8 млн. грн;

створення переробного виробництва — до 8 млн. грн;

власна справа — до 250 тис.грн.

Заявку можна подати в державному порталі “Дія”. До анкети потрібно підкріпити свій бізнес-план, проєкт будівництва або план закладання саду.

Громадяни, які хочуть отримати грант від держави, не повинні мати інших джерел доходів. Фінансування отримають ті проєкти, які створюватимуть нові робочі місця. Таким чином, уряд хоче посприяти розвитку економіки у непростий для України час.

За розрахунками уряду, реалізація всіх грантових проєкту єРобота дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал “Дія“.

Кому з українців виплатять 12000 гривень допомоги після 10 жовтня – треба встигнути подати заяву