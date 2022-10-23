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Яку територію затопить у разі підриву Каховської ГЕС – карта

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затопить у разі підриву Каховської ГЕС

Оприлюднено карту територій, які затопить у разі підриву Каховської ГЕС.

Понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою у разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Bild.

За даними мапи німецької газети, через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області та сотні тисяч людей постраждають.

“Мінування дамби як зброя війни – це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, – це метод, який “Ісламська держава” вже використала на Євфраті”, – наводить Bild слова лідера німецької партії “зелених” Оміда Нуріпура/

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

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