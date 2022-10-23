Якою буде зима в Україні – коли вдарять морози і чекати на сніг

Cиноптики дали новий прогноз погоди і розповіли, якою буде зима в Україні, коли вдарять морози і випаде сніг.

Українці одностайно сподіваються на м’яку зиму, адже опалювальний сезон в умовах війни буде дуже складним. Синоптики обіцяють, що сильних морозів цієї зими не буде, як і рясних снігопадів.

Загальний прогноз – якою буде зима в Україні

Як передає NNS, погодний сайт Wisemeteo прогнозує, що зима, як і осінь, настане досить рано – з перших чисел грудня. Погода буде схожа на торішню зиму. Снігових днів цієї зими очікується небагато.

Найтеплішим місяцем зими буде грудень. У січні морози трохи посиляться, але сніг буде випадати рідко. У лютому температура залишиться на рівні січня, але снігових днів стане трохи більше. У найтепліший місяць зими очікується температура + 6°, а в найхолодніший буде -10°. Середня температура – приблизно 0…-2°.

Погода у грудні-2022

Грудень буде досить м’яким, без серйозних заморозків і довгих снігопадів. Середня температура за місяць складе 0°, хоча “плюсова” температура буде часто. З 8 грудня почнеться помітне похолодання, потім в 20-их числах знову потеплішає. Рясні снігопади очікуються лише 27-28 грудня.

Погода у січні-2023

Січень принесе помітне похолодання і більш похмуре небо, але кількість опадів збільшиться незначно. Середньодобова температура складе -2°, хоча будуть і “плюсові” дні. Помітно холодніше стане ночами – 10 і 11 січня очікується температурний “мінімум”. Сніг очікується тільки в першій половині місяця. Поступово збільшиться тривалість світлового дня з 8 до 9 годин.

Погода у лютому-2023

Лютий 2023 року в середньому буде холодніший, ніж в 2022 році. Однак протягом місяця температура буде постійно коливатися. Сніг піде тільки на початку і в середині місяця на кілька днів. Значно збільшиться тривалість світлового дня – до 10 годин.

Фото: УНІАН