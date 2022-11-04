Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

Які вакансії зараз в Україні найпопулярніші та які платять зарплати – ситуація на ринку праці восени.

Як повідомляють фахівці Work.ua, ринок праці через відключення електроенергії та обстрілів у жовтні просів на 10-15%. Сильного обвалу не сталося, трохи скоротилася кількість вакансій та відгуків на них, передає NNS.

Найбільше вільних вакансій, як і раніше, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Вдвічі збільшилася кількість пропозицій щодо роботи в Донецькій області – у сфері видобутку вугілля. Також намітилося зростання пропозицій щодо роботи на території звільненої Харківської області – майже 16% за місяць.

Кого шукають на роботу в Україні

Найбільше пропозицій зараз в Україні на вакансії менеджерів з продажу, продавця-консультанта, водія, бухгалтера та кухаря. Також у лідерах – сфера обслуговування, робочі спеціальності, продаж та закупівля, торгівля, готельно-ресторанний бізнес та туризм.

Крім того, стало з’являтися більше пропозицій у сфері фінансів та банківської справи, нерухомості, маркетингу та реклами, а також – у топменеджмент.

На 8% у жовтні скоротилася кількість шукачів роботи, при цьому кількість охочих працювати віддалено збільшилась. Зменшилася також конкуренція ринку праці.

А які зарплати?

Середня зарплата в Україні не змінюється вже кілька місяців – це 15000 гривень. Проте у жовтні в середньому на 3-5% почали підвищувати зарплати у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Найвища середня зарплата, як і раніше, у Києві – це 17500 гривень.

Підвищення зарплат торкнулося керівників середньої ланки, охорони та безпеки у сфері юриспруденції, сфери обслуговування та секретаріат.

Найвищі зарплати зараз на таких вакансіях:

Медіабайєр – 70000 гривень

Водій-міжнародник – 40000 гривень

Вебдизайнер – 31250 гривень

Бізнес-аналітик – 30000 гривень

Рієлтор – 30000 гривень

Рихтувальник – 30000 гривень

Менеджер операційної діяльності – 29450 гривень

Найнижчі зарплати зараз: