5 /5
Based on 5 ratings
5
Україна
Тег:
5

Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

Дата
Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

Які вакансії зараз в Україні найпопулярніші та які платять зарплати – ситуація на ринку праці восени.

Як повідомляють фахівці Work.ua, ринок праці через відключення електроенергії та обстрілів у жовтні просів на 10-15%. Сильного обвалу не сталося, трохи скоротилася кількість вакансій та відгуків на них, передає NNS.

Найбільше вільних вакансій, як і раніше, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Вдвічі збільшилася кількість пропозицій щодо роботи в Донецькій області – у сфері видобутку вугілля. Також намітилося зростання пропозицій щодо роботи на території звільненої Харківської області – майже 16% за місяць.

Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

 

Кого шукають на роботу в Україні

Найбільше пропозицій зараз в Україні на вакансії менеджерів з продажу, продавця-консультанта, водія, бухгалтера та кухаря. Також у лідерах – сфера обслуговування, робочі спеціальності, продаж та закупівля, торгівля, готельно-ресторанний бізнес та туризм.

Крім того, стало з’являтися більше пропозицій у сфері фінансів та банківської справи, нерухомості, маркетингу та реклами, а також – у топменеджмент.

На 8% у жовтні скоротилася кількість шукачів роботи, при цьому кількість охочих працювати віддалено збільшилась. Зменшилася також конкуренція ринку праці.

Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

А які зарплати?

Середня зарплата в Україні не змінюється вже кілька місяців – це 15000 гривень. Проте у жовтні в середньому на 3-5% почали підвищувати зарплати у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Найвища середня зарплата, як і раніше, у Києві – це 17500 гривень.

Підвищення зарплат торкнулося керівників середньої ланки, охорони та безпеки у сфері юриспруденції, сфери обслуговування та секретаріат.

Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

Найвищі зарплати зараз на таких вакансіях:

  • Медіабайєр – 70000 гривень
  • Водій-міжнародник – 40000 гривень
  • Вебдизайнер – 31250 гривень
  • Бізнес-аналітик – 30000 гривень
  • Рієлтор – 30000 гривень
  • Рихтувальник – 30000 гривень
  • Менеджер операційної діяльності – 29450 гривень

Найнижчі зарплати зараз:

  • Прибиральники – 8000 гривень
  • Санітари – 8000 гривень
  • Асистент ветеринарного лікаря – 8125 гривень.

To Top