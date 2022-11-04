Які вакансії зараз пропонують в Україні, яка зарплата

Які вакансії зараз в Україні найпопулярніші та які платять зарплати – ситуація на ринку праці восени.
Як повідомляють фахівці Work.ua, ринок праці через відключення електроенергії та обстрілів у жовтні просів на 10-15%. Сильного обвалу не сталося, трохи скоротилася кількість вакансій та відгуків на них, передає NNS.
Найбільше вільних вакансій, як і раніше, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Вдвічі збільшилася кількість пропозицій щодо роботи в Донецькій області – у сфері видобутку вугілля. Також намітилося зростання пропозицій щодо роботи на території звільненої Харківської області – майже 16% за місяць.
Кого шукають на роботу в Україні
Найбільше пропозицій зараз в Україні на вакансії менеджерів з продажу, продавця-консультанта, водія, бухгалтера та кухаря. Також у лідерах – сфера обслуговування, робочі спеціальності, продаж та закупівля, торгівля, готельно-ресторанний бізнес та туризм.
Крім того, стало з’являтися більше пропозицій у сфері фінансів та банківської справи, нерухомості, маркетингу та реклами, а також – у топменеджмент.
На 8% у жовтні скоротилася кількість шукачів роботи, при цьому кількість охочих працювати віддалено збільшилась. Зменшилася також конкуренція ринку праці.
А які зарплати?
Середня зарплата в Україні не змінюється вже кілька місяців – це 15000 гривень. Проте у жовтні в середньому на 3-5% почали підвищувати зарплати у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Найвища середня зарплата, як і раніше, у Києві – це 17500 гривень.
Підвищення зарплат торкнулося керівників середньої ланки, охорони та безпеки у сфері юриспруденції, сфери обслуговування та секретаріат.
Найвищі зарплати зараз на таких вакансіях:
- Медіабайєр – 70000 гривень
- Водій-міжнародник – 40000 гривень
- Вебдизайнер – 31250 гривень
- Бізнес-аналітик – 30000 гривень
- Рієлтор – 30000 гривень
- Рихтувальник – 30000 гривень
- Менеджер операційної діяльності – 29450 гривень
Найнижчі зарплати зараз:
- Прибиральники – 8000 гривень
- Санітари – 8000 гривень
- Асистент ветеринарного лікаря – 8125 гривень.