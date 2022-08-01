Які потрібні документи для виїзду з України на авто – повний перелік

Які потрібні документи при перетині державного кордону України на авто.
У зв’язку з повномасштабною російсько-українською війною багато українців змушені виїхати за кордон. Крім того, волонтери постійно перетинають кордони, щоб завести допомогу для цивільних і військових.
Про те, які документи потрібні для виїзду закордон на машині, повідомили в МВС України, передає NNS.
Для людей, які є власниками авто:
- водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- розпізнавальний знак України на авто (UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- дійсний договір міжнародного страхування “Зелена карта”.
Для тих, хто не є власником автомобіля, також треба мати:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
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