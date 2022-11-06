Через атаки росіян на Сумську область деякі поїзди затримуються і змінюють розклад.

Про це NNS дізнався з повідомлення Укрзалізниці.

Зміни торкнуться таких поїздів:

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури та закриттям перегону Ворожба — Білопілля:

Поїзд №45 Харків — Ужгород прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.

Поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку.

Поїзд №780 Київ — Суми прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси.

Поїзд №780 вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01:00) із зупинками на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

Орієнтовний час прибуття на станцію Київ-Пас. поїзда №259 — 06:00 07.11.2022 (+5 год), поїзда №45 — 02:00 07.11.2022 (+3 год).

При цьому всі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені в залах очікування підвищеного комфорту.

Зазначимо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький також повідомляє про атаки на Сумщину в неділю.

“Через російські терористичні обстріли сьогодні була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом. Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати – слідкуйте за повідомленнями. Буде організована евакуація та підвіз”, написав він у Телеграм.

У суботу протягом дня росіяни також обстрілювали Сумську область – прикордонні громади області опинилися під ворожим вогнем, а саме – Есманська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигинська. За попередніми даними, минулося без постраждалих.