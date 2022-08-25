Внаслідок дій російських окупантів вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

При відключенні АЕС живиться лише від дизельного генератора, а в разі його поломки атомні реактори нагріються до небезпечної температури.

«25 серпня 2022 року через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів», повідомив Енергоатом.

Два енергоблоки станції, які працюють, відключилися від мережі. Обстріли російської армії спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі, вперше в історії станції, додав Енергоатом, передає NNS.

«Власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв’язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі», йдеться в повідомленні.

Відключення Запорізької АЕС від мережі – як працювали енергоблоки станції

Держатомрегулювання уточнило, що повітряна лінія відключилася о 12:12. Енергоблок №5 ВП ЗАЕС відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, енергоблок №6 ВП ЗАЕС перевели на живлення власних потреб.

Енергоблок №6 підключили о 12:29 після відновлення роботи лінії «Дніпровська», а о 14:14 вона знову відключилася. Після цього енергоблок №6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту. Наразі зауважень до роботи автоматики та систем безпеки немає.

Мер Енергодара Дмитро Орлов пізніше повідомив, що радіаційний фон у місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, тобто в нормі. Місто просив людей не вживати препарат калію йодиту без окремих рекомендацій.

ЗАЕС відключили від енергомережі. Які можливі наслідки?

Британська газета The Guardian раніше писала про розробку в рф детального плану щодо відключення Запорізької АЕС. Якщо це станеться, це спричинить катастрофічну відмову її систем охолодження.

Виконувач обов’язків директора енергетичної компанії Енергоатом Петро Котін попереджав про критичну ситуацію в електропостачанні станції, коли 3 з 4 основних ліній, які з’єднують її з енергосистемою України, пошкодили під час обстрілів, а 2 з 3 резервних ліній вийшли з ладу.

Під час перемикання між мережевими системами Запорізька АЕС залежатиме лише від резервного дизельного генератора. Якщо він вийде з ладу, то за півтори години без електрики реактори досягнуть небезпечної температури.