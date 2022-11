У своєму зведенні британська розвідка повідомила, як зима вплине на хід війни в Україні.

Зведення було опубліковано в понеділок Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері, передає NNS.

Погодні умови взимку вплинуть на і без того низький моральний дух російських військових та створюватимуть проблеми з обслуговуванням обладнання.

Зазначається, що зима змінить умови конфлікту як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для воїнів.

Будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, частково залежатимуть від настання зими.

Світловий день скоротиться до менш ніж 9 годин на добу, порівняно з 15-16 влітку. Це призводить до меншої кількості наступальних дій і більше статичного, оборонного фронту.

Прилади нічного бачення є цінністю, що ще більше посилює небажання воювати вночі, зазначається у зведенні.

Середня найвища температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та адаптованих до зими місць для ночівлі, з високою ймовірністю постраждають від обмороження.

Крім того, вікно «золотої години», протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

До того ж базові задачі, такі як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, а ризик несправності зброї зростає.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/XkaDUtCMFV

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 14, 2022