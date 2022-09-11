Українські військові перед наступом запускають росіянам агітаційні снаряди з інструкціями, як здатися в полон.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає NNS.

Вона каже, що українські військові стріляють такими листівками, щоб дати окупантам останню можливість здатися в полон. «Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть», — наголошує Маляр.

Агітаційними листівками стріляють за допомогою реактивних систем залпового вогню. Кожен зі снарядів містить 1,5 тисячі листівок.

Військові пояснюють, що перед запуском заздалегідь налаштовують час розриву снаряда, щоб він стався просто над ціллю. Щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення, українці стріляють у різних напрямках.

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