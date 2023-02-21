Як зміниться хід війни в Україні цього року – прогноз ISW (карта боїв)

Хід війни в Україні може змінитися. На сьогодні Росія вже не має великих незадіяних боєготових резервів, тому, за достатньої та своєчасної підтримки Заходу, українські Збройні сили здатні повернути собі ініціативу на полі бою в 2023 році.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 лютого, передає НСН.

Аналітики зазначили, що українські офіційні особи продовжують реагувати на заяви неназваних представників міністерства оборони США щодо темпів і перспектив війни, оскільки вона наближається до річної позначки.

Так, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмут на Донеччині, де місяцями точаться важкі бої, ЗСУ продовжать обороняти, але “не будь-якою ціною”. Він і міністр оборони Олексій Резніков також наголосили, що Сили оборони продовжують підготовку до контрнаступів у найближчій перспективі.

В ISW припустили, що обидва висловлювання, ймовірно, є прямою відповіддю неназваним представникам Міністерства оборони США, які у коментарі Washington Post ще 14 лютого говорили, що Вашингтон нібито стурбований здатністю Києва захищати Бахмут й одночасно проводити контрнаступальні операції.

Зі свого боку експерти Інституту вивчення війни вважають, що рішення України захищати це місто на Донбасі є стратегічно обґрунтованою спробою скувати російські сили на окремій ділянці фронту та виснажити їх.

“І Зеленський, ймовірно, пом’якшив позицію Києва щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США. Давно було зрозуміло, що Україна не продовжуватиме обороняти Бахмут, ризикуючи побачити оточення великої кількості українських військ у місті, тому коментар президента навряд чи є реальною зміною стратегії”, йдеться у зведенні ISW.

Там нагадали і слова члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. Той 19 лютого заявив, що Росія тримає “всі боєздатні частини на лінії зіткнення у Луганській і Донецькій областях та частково в Запорізькій”.

“Він підтвердив оцінку того, що Росія не має великих незадіяних боєготових резервів, які можна було б розгорнути і змінити хід боїв. Ці українські заяви узгоджуються з думкою ISW про те, що Україна здатна повернути собі ініціативу у війні в 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу”, висловили впевненість військові експерти.

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