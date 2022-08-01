Якщо зареєструвати свій особистий кабінет на сайті «Нафтогазу», можна сплачувати на 1% менше через сайт компанії, якщо робити це до 15 числа місяця.

Як же дізнатися номер особового рахунку і створити особистий кабінет на сайті «Нафтогазу»?

Як повідомляє NNS, в питанні розбирались журналісти видання «20 хвилин».

Як дізнатися власний особовий рахунок

Щоб зареєструвати свій особистий кабінет – потрібно дізнатися номер особового рахунку «Нафтогазу». Це можна зробити кількома способами. Однак, це виявилось для багатьох не так просто.

«Мені не приходило ані повідомлення про зміну постачальника, ані нового рахунку, тому я не знаю свого особового рахунку, щоб зареєструвати особистий кабінет. Я намагалась дізнатися номер рахунку через чат-бот нафтогазу у Viber та Telegram, однак після введення ЕІС–коду відкривається початкове меню, а номер особового рахунку не надходить», скаржиться одна з клієнток на ім’я Ольга.

Якщо вам надійшла нова платіжка у поштову скриньку – ви зможете знайти у ній ваш номер рахунку. Якщо ж платіжки немає – потрібно знати свій ЕІС–код користувача газом.

Він не змінився для споживачів, а знайти його можна на старій платіжці від попереднього постачальника газу.

Код складається з 16-ти символів – цифр та великих латинських букв. Наприклад – 56XM32A00015353T.

Коли ви дізналися ЕІС код – переходимо до одного з чат-ботів «Нафтогазу», де можна дізнатися номер вашого особового рахунку:

У месенджері Viber, потрібно натиснути кнопку «Підключитися».

Обираємо пункт «№ особового рахунку».

Тепер вводимо 16-тизначний код.

Однак на цьому етапі може виникнути проблема – у нас, як і в багатьох інших користувачів, відкривається головне меню. Номер особового рахунку ми так і не дізналися. Тому повторюємо процедуру знову – «Підключитися», «№ особового рахунку», вводимо ЕІС–код.

З другої спроби чат-бот все ж видав нам особовий рахунок.

Тепер спробуємо дізнатися номер особового рахунку через месенджер Telegram. Переходимо до бота і тиснемо «Розпочати».

Обираємо пункт «№ особистого рахунку».

Вводимо ваш ЕІС-код та відправляємо.

З’являється повідомлення з вашим номером особового рахунку. Якщо цього не сталось або з’явилось повідомлення про помилку – всю процедуру треба повторити знову.

Як створити свій особистий кабінет

Журналісти «20 хвилин» спробували зареєструвати свій кабінет на сайті «Нафтогазу». Пояснюємо, як це зробити. Для цього необхідно перейти на сайт MY.GAS.UA.

Тепер вводимо ваш номер особового рахунку:

Після цього вводимо три перші літери прізвища власника рахунку.

Обираємо спосіб підтвердження – телефон, електронна пошта або соціальні мережі.

Вигадуємо свій пароль.

Тут можна дізнаватися про заборгованість, сплачувати за послуги. Також можна сплачувати за послуги і іншими способами – за допомогою сайтів та мобільних застосунків банків, у відділеннях банків та на «Укрпошті», за допомогою чатботів «Нафтогазу Україна».

Паперові рахунки також надсилатимуть. Їх клієнти отримуватимуть у поштові скриньки. Тож реєструватися у електронному кабінеті не обов’язково.

Подавати показники лічильника необхідно, як і раніше. Тут змін немає. Для формування рахунків «Нафтогаз України» використовує показання які їм передають оператори газорозподільчих мереж. Важливо подавати показники вчасно: з 1 по 5 число кожного місяця.