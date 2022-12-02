Як зараз перевіряють місця проживання ВПО – юристи дали пояснення

Юристи з БФ “Право на захист” розповіли, як зараз перевіряють місця проживання ВПО і в якому випадку переселенцям припинять виплати.

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає NNS.

Нагадуємо, процедуру перевірок фактичного місця проживання ВПО ввели згідно з Постановою КМ України від 14 жовтня 2022 р. №1168.

Як здійснюють перевірку фактичного місця проживання ВПО

Перевірка проводиться територіальними органами Нацсоцслужби за рішенням керівника або його заступника. Кого саме перевіряти обирають вибірково, відповідно до сформованих з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам.

Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання ВПО за відсутності такої за фактичним місцем проживання (перебування) посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає переселенцю повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – органи соціального захисту населення) за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

Посадова особа територіального органу Нацсоцслужби протягом одного робочого дня передає акт органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.

Коли припиняють виплати ВПО

Якщо внутрішньо переміщена особа протягом 10 днів не прибула до органу соціального захисту населення, приймається рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Підстава для скасування довідки ВПО – стаття 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Підставою для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких внутрішньо переміщена особа:

подала заяву про відмову від довідки;

скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;

повернулася до покинутого місця постійного проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

подала свідомо неправдиві відомості.

Отже, переселенці, яких не було виявлено під час вибіркової перевірки за фактичним місцем проживання мають прибути протягом 10 днів до органу, де здійснювали реєстрацію ВПО. Якщо цього не буде зроблено, то особі припинять надавати допомогу на проживання з наступного місяця.

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