Як українцям підготувати до зими приватні та багатоквартирні будинки, що радять фахівці.



Поради експертів публікує NNS з посиланням на liga.net.

Приватний будинок

Цієї зими у приватному будинку обов’язково має бути декілька джерел тепла, підкреслює експерт з енергоринку, голова спілки Споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Має бути газовий чи твердопаливний котел.

Обов’язково справна електропроводка, щоб витримала додаткове навантаження, її важливо перевірити вже зараз.

На випадок відсутності електроенергії має бути генератор щонайменше на 5 кВт, з запасом палива (наприклад, 50-100 л дизельного палива).

“Щоб могли холодильник підтримувати, і банально зарядити телефон”, розповідає Попенко.

Піч “буржуйка”, що працюватиме на дровах. Це обов’язковий елемент для приватного сектора на сьогодні, вважає Попенко.

Якщо в будинку є газовий котел чи твердопаливний, зауважує голова ГО “Асоціація енергоаудиторів України” Вадим Литвин, треба насамперед не за “буржуйкою” бігти, а забезпечити котел безперебійним електропостачанням.

“Мають бути або акумулятори з блоком безперебійного живлення, або дизельні чи бензинові генератори”, пояснює експерт.

Адже повноцінний котел, каже Литвин, набагато ефективніший варіант для підігріву будинку. Має кращий ККД. Тобто, щоб опалювати, потрібно буде менше дров.

“Буржуйка дозволить обігріти одну кімнату. Якщо ж будівля достатньо велика, де є різного роду система каналізацій, водопроводу, вона не врятує систему від замерзання”, розповідає Литвин.

Тобто “буржуйки” можна встановлювати. Але це може бути радше аварійний варіант для приватного будинку “про всяк випадок”, переконаний Литвин.

З ним погоджується доктор технічних наук, проректор Університету Короля Данила Максим Карпаш:

“Буржуйка” – це більш кардинальний і хіба що аварійний варіант підготовки приватного будинку до складної зими”.

Опитані фахівці наголошують: якщо вирішите встановлювати “буржуйку”, обов’язково дотримуйтеся правил експлуатації за інструкцією.

Заздалегідь передбачте, де піч стоятиме. Це має бути постамент із матеріалу, що не загориться, має бути теплоізолятор.

“Адже буржуйка має певну температуру. Якщо поставите на умовний ламінат чи лінолеум – він прогорить, матимете додатковий клопіт або пожежу”, пояснює Литвин.

Без належної вентиляції та притоку повітря використання печі може призвести до трагедії. Тому потрібна димова труба на достатню висоту, важливо враховувати питання виводу чадних газів і доступу до свіжого повітря, додає Карпаш.

Зараз багато людей почали майструвати “буржуйки” як для ЗСУ, так і для особистого користування. Але Литвин не радить купувати саморобну в приватний будинок, бо:

заводські печі мають кращий ККД (треба буде менше дров);

надійніші з точки зору безпеки.

“Одна справа, коли пічка стоятиме на відкритому повітрі, зовсім інша – в будинку”.

Заводський, але дорожчий варіант “буржуйки”, швидше окупите, бо будете менше дров використовувати.

Як ще можна підготувати до зими приватний будинок

У приватних будинках багато хто має каміни, грубки – час зробити ревізію. Можливо, у вас позалишалися димоходи для печей, треба прочистити й теж можна буде використовувати, каже Литвин.

Максим Карпаш розповідає, що також уже зараз у приватному будинку можна:

1) Поставити тепловідбивні екрани між стіною і батареєю. Це найпростіше.

2) Забрати штори, фіранки з простору над батареєю.

“За кордоном часто їх обрізають на 10 см вище над батареєю. Не всі українські господині на це підуть. Але якщо хоча б просто в сторону відсунути – це дозволить нормально працювати конвекції теплого повітря та підвищить ефективність роботи системи опалення”, пояснює експерт.

3) Звичайне утеплення приміщень (заміна вікон, дверей, утеплення горища).

“Можна купити мінеральної вати й утеплити дах. Це дасть хороший ефект”.

4) Подумати про системи автономного живлення. Це можуть бути генератори (бензинові чи дизельні), сонячні батареї з акумуляторними батареями.

5) Якщо достатньо утеплений будинок, подумати про заміну системи опалення, наприклад, котла на тепловий насос.

6) Встановлювати геліоколекторні системи підігрівання води на даху.

“Це відносно дешеві системи, що дозволяють підігрівати воду від сонця. За винятком дуже затяжних холодних туманних днів узимку, кілька годин сонця на день вистачатиме, щоб помитися”, каже Карпаш.

7) Поставити термостат (пристрій дозволяє підтримувати задану температуру в приміщенні). “Вони на радіокеруванні, не треба додаткові дроти в приміщенні прокладати”.

Чи можна встановити “буржуйку” у квартиру

Ні. Ризиків і негативів від спроби обігріти багатоквартирний будинок “буржуйкою” набагато більше, ніж потенційної користі, наголошує Литвин.

“Немає куди вивести продукти згоряння, максимум, витягнути у вікно – але це означає, що до вашого сусіда або у вашу сусідню кімнату ці продукти згоряння залітають”, пояснює експерт.

Окрім того, великі ризики пожежі, додають Карпаш і Попенко.

“Це не призведе ні до чого доброго. Встановлення “буржуйки” в окремій квартирі є неможливим в законний спосіб. Тому що там, щонайменше, не спроєктована вентиляція для виходу диму”, підкреслює голова спілки Споживачів комунальних послуг” Олег Попенко.

Встановити піч на дровах у підвалі багатоквартирного будинку, приєднаного до центрального опалення, також буде порушенням, додає він.

Грузинський досвід встановлення “буржуйок” у квартирах, зауважує експерт, переймати не варто.

“Люди там, не маючи коштів утеплити будинок, за відсутності центрального опалення шукали будь-які можливості. Але від такого опалення можуть статися різні катастрофи”, наголошує Попенко.

Як можна підготувати до зими багатоквартирний будинок

Для багатоквартирних будинків небагато варіантів альтернативи опаленню, кажуть опитані експерти.

Якщо не буде центрального опалення, жителі вмикатимуть обігрівачі. Але цей резервний варіант обмежений, бо електропроводка не передбачена для повноцінного електроопалення, кажуть Литвин і Попенко.

В 95% багатоквартирних будинків України, вважає Попенко, електрична мережа не витримає навантаження через масове підключення додаткових електроприладів для обігріву.

А тим, хто збирається купувати обігрівачі, радить перевірити стан електричної мережі у квартирі й у багатоквартирному будинку, стан електричного щитка в під’їзді на кожному поверсі:

“Чи можете, наприклад, збільшувати навантаження на вашу електричну мережу в під’їзді, чи не призведе це до того, що під’їзд залишиться без електроенергії?”

Жителям багатоквартирних будинків, переконаний Карпаш, варто щонайменше подумати, чи є у них засоби обліку (енергоресурсів, води, тепла, газу):

“Бо будете платити за лічильниками”.

Натомість користувачі двозонних лічильників, наприклад, можуть заощаджувати до 50% на рахунках за електроенергію за “нічним” тарифом (діє в Україні в години мінімального навантаження енергосистеми з 23:00 до 7:00).

“Тобто можна економити, якщо спробувати змістити звички використання електроприладів (пральні машини, праски, посудомийні, обігрів) ближче до цих годин”, пояснює експерт.

ОСББ можна подумати про встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Це автоматизована модульна установка, що передає теплову енергію від зовнішніх теплових мереж (котельної) до системи опалення, гарячого водопостачання та вентиляції житлової будівлі. Чим нижча температура навколишнього середовища, тим вищу подачу тепла ІТП встановлює в будинок. І навпаки. Індивідуальні теплові пункти багато де є в Україні, вони недешеві, але окупаються за три-чотири роки.

На рівні міської влади, вважає голова ГО “Асоціація енергоаудиторів України” Вадим Литвин, важливо насамперед мати достатній запас матеріалів для усунення пошкоджень трубопроводів, котлів чи насосів. Також треба продумати варіант модульних котелень, які можна ставити біля будинку.

“Наприклад, привозять котельню на вантажівці, вивантажують, підключають до мереж будинку, і вона гріє. Має автономні насоси. Можна влаштувати нормальний димохід і підвезення дров. Це робота в аварійному режимі, але робота”, так розв’язувати питання до того, як основні системи не будуть відновлені, каже Литвин.

Ще одним варіантом може стати облаштування масових пунктів обігріву, переконаний експерт:

“У сусідніх школах, наприклад. Підготувати ковдри, спальники. Мають бути кухні, щоб люди могли туди спуститися, погрітися, щось приготувати”.

Якщо не буде не тільки центрального опалення, але й електрики, єдиний варіант – виїхати з квартири у приватний сектор. Усі інші способи не спрацюють, переконує Попенко:

“Без електрики неможлива навіть подача холодної води на поверхи. Без тепла в будинку каналізація зупиниться, замерзне вода в трубах, не буде опалення. Будинок буде повністю нежиттєдіяльним”.

Як сказав мер Києва Віталій Кличко, слід готуватися до 18-19°C у квартирах. Тому він радить киянам підготувати теплий домашній одяг і ковдри.

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