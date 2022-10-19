Українці, що опинилися за кордоном, можуть дистанційно оформити інвалідність. В МОЗ розповіли, що для цього потрібно.



Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства охорони здоров’я України.

На руках мають бути медичні документи та обстеження. Їх потрібно перекласти українською та надіслати сімейному або особистому лікарю на території України для оформлення направлення до МСЕК (форма 088/о).

Їх розгляне лікарсько-консультативна комісія, і за наявності ознак інвалідності вони будуть передані на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

Якщо для встановлення інвалідності особа, яка надіслала звернення, не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно.

Про особливості проходження МСЕК та відновлення втрачених документів під час дії воєнного стану читайте за посиланням.

Як оформити інвалідність дитині, що постраждала через війну

Тим, хто перебуває за кордоном і потребує поновлення довідки про інвалідність і повторно пройти МСЕК, постановою КМУ від 30.03.2022 №390 продовжено термін дії інвалідності на весь час дії воєнного стану на території України.