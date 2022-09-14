Українці під час війни можуть отримати грошову допомогу на проживання. Куди звертатися людям і які для цього потрібні документи.

Про це розповідає NNS з посиланням на повідомлення Мінреігнтеграції.

Як зазначається, люди, які втратили житло, мають право на отримання державної допомоги на проживання: 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісячно.

Мінреігнтеграції повідомляє, що на початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків. Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

“Близько 1 млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними, поки що – без урахування ТОТ”, зазначили у Міністерстві.

Як отримати грошову допомогу на проживання людям, які втратили житло

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно звернутись із заявою одним із запропонованих способів:

до управління соцзахисту населення виконавчого органу міськради;

до уповноваженої особи виконавчого органу міськради;

до центру надання адмінпослуг;

подати заявку через додаток “Дія”.

При цьому потрібно подати один з таких документів:

заявку на відшкодування відповідних втрат (зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг);

документальне підтвердження факту ушкодження/знищення майна внаслідок бойових дій від органів місцевого самоврядування.

У Мінреінтеграції зауважують, у разі, якщо ви подавали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року, – допомога нараховується та виплачується з травня цього року. Якщо ж заявку було подано після 20 числа, то допомога виплачується з місяця її подання.

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