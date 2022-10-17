Як розпізнати дрон-камікадзе і що робити у разі його наближення

Дрон-камікадзе Shaheh-136 іранського виробництва має гучний двигун, який можна розпізнати за характерним звуком. У разі наближення таких дронів потрібно негайно знайти та заховатися в укриття.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Громадське.

Так, дрони Shaheh-136 мають двигун, який нагадує роботу двигуна мопеда або бензопили. Відтак його можна помітити навіть вночі. «Шахеди» літають на невеликій висоті, тому їх важко збивати силам ППО, але легко помітити із землі.

Що робити, коли помітили дрон-камікадзе?

У разі їхнього наближення потрібно негайно заховатися в укриття. В екстрених випадках — можна користуватися паркінгами, цоколями або підвалами. Якщо ви перебуваєте у приміщенні і не можете перейти в укриття, необхідно скористатися правилом двох стін.

Треба триматися якомога далі від військових об’єктів, місць скупчення людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також не залишатися у транспорті та на відкритих ділянках. Не наближатися потрібно і до будівель із декоративними елементами чи скляним оздобленням. Як пояснила Гуменюк, вибухова хвиля від удару таких дронів суттєво може пошкодити найближчі будинки та людей.

Для укриття також не підходять арки, підвали панельних будинків, під’їзди, сходові майданчики та автозаправки. Якщо ж ви побачите переміщення дрону-камікадзе, потрібно зателефонувати за номером 102.

Також можна скористатися спеціальним додатком для допомоги силам ППО, який нещодавно запустили в Україні. Не потрібно наближатися, торкатися або фотографувати місця влучання або збиті дрони-камікадзе.

А ще у Повітряних силах та Нацполіції закликають не намагатися самостійно збивати дрони зі стрілецької зброї.

Удари дронами-камікадзе

Останнім часом росіяни регулярно намагаються здійснювати удари в українському тилу, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shaheh-136. Наприклад, зранку 17 жовтня окупанти атакували Київ. Чотири вибухи зафіксували в Шевченківському районі столиці. Відомо про щонайменше трьох загиблих.

Втім, українська протиповітряна оборона також регулярно збиває такі дрони. Так, лише протягом першої половини 17 жовтня на підвенному було збито 15 «Шахедів», а на півдні та у центрі країни — ще 11.