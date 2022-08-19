День Незалежності під час війни – як працюватимуть банки і СЕП

Як працюватимуть банки в Україні у День Незалежності 24 серпня, повідомили у Нацбанку, передає NNS.

В НБУ нагадали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовано cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

«Тож, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи», пояснили в Нацбанку.

У звичайному режимі також працюватимуть система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.

Взагалі, святкування Дня Незалежності України цього року, звичано, буде обмеженим.

Так, відомо, що з нагоди 31-ї річниці проголошення незалежності в Києві з 20 до 27 серпня безплатно показуватимуть патріотичні фільми.

“Найкращий спосіб вшанувати історію та згадати найважливіші події у житті нашої країни – подивитися українське кіно. Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт”, розповіли в КП “Київкінофільм”.

Як пише Politeka, Укрпошта повідомила, що 24 серпня буде введено в обіг поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ». Його підготували спеціально до Дня Незалежності України. Блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни.