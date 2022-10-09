Як переселенцям отримати cтатус ВПО та допомогу, якщо в Дії стався збій

Українцям пояснили, чи отримають вони допомогу та коли буде зареєстрований статус ВПО, якщо Дія повідомляє про збій в системі.

Заявку для отримання довідки ВПО через Дію вже подало близько 1,4 мільйона осіб. Мінцифра вже передала Мінсоцполітики дані про всіх осіб, хто це зробив.

Як повідомили НВ у Міністерстві, у більшості заявників та членів їх сімей, не виникло проблем з реєстрацію ВПО та отриманням грошової допомоги, передає NNS.

«По тим заявам по яким все ж таки не було призначено допомогу, наші колеги з структурних підрозділів соціального захисту населення та Мінсоцполітики вже працюють над їх опрацюванням та призначенням допомог», говориться в повідомленні.

Проте, є невелика кількість осіб, заяви яких мають проблеми з даними, і яким повідомили про некоректність даних та з проханням особисто звернутися до структурного підрозділу соцзахисту населення.

В усіх випадках, коли українці звертаються з повідомленням про збій, допомога буде призначена з дати подання першої заяви через Дію, тобто жодна людина не втратить гроші.

Чи можливо таким людям повторно подати заявку, якщо вони, наприклад, переїхали в межах України та не мають можливості відвідати УСЗН там, де подавали першу заявку?

«Так, після того, як структурними підрозділами соцзахисту було ухвалено рішення щодо попередньої заявки в Дії, стало можливо подати ще одну заявку. Водночас Мінсоцполітики на основі даних, що були передані Мінцифрою, ведуть роботу щодо призначення допомоги за тими заявками, які містять технічні проблеми», уточнили в Мінцифрі.

Нові послуги в Дії для ВПО

Додатково Мінцифра та Мінсоцполітика планують запуск послуги по зняттю з реєстрації статусу ВПО та зміни адреси реєстрації ВПО. Про запуск цих послуг буде повідомлено окремо найближчим часом.

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