Як отримати житло для переселенців в Україні – які потрібні документи

Українці, які втратили своє житло внаслідок повномасштабного російського вторгнення можуть отримати тимчасове житло для переселенців.

NNS з посиланням на “Апостроф” розповідає, як внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій та людям, яким немає де жити через війну стати в чергу на отримання тимчасового житла.

Як відбувається його надання, прописано у постанові уряду № 495 від 29 квітня 2022 року “Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”. Постановою визначено порядок та умови формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці та члени їхніх сімей мають право претендувати на отримання житлового приміщення з фонду за місцем перебування у межах території відповідних органів. При цьому, житло має бути не меншим, ніж у розмірі 6 кв. метрів на одну особу.

Щоб отримати житло для переселенців необхідні наступні документи:

заява;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Варто зазначити, якщо людина не може звернутися з відповідною заявою особисто, за неї це можуть зробити представники на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

Після подання документів, особі видається опис поданих нею документів за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

Далі рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви.

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