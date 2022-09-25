Як оформити статус ВПО, якщо немає реєстрації на окупованій території

Правозахисники повідомили, як отримати статус ВПО у разі відсутності офіційної реєстрації на тимчасово окупованих територіях України, куди звертатись та з якими документами.

Як інформує NNS, про це йдеться на сайті Безоплатної правовової допомоги.

Хто може отримати статус ВПО

Статус внутрішньо переміщеної особи можуть отримати українці, що з 24 лютого виїхали з населених пунктів, які затверджені Постановою Кабміну від 06.03.2022 року № 204-р, на іншу частину території України. Перелік містить 13 областей та Київ. Якщо задеклароване/зареєстроване місце проживання знаходиться в інших областях – це не перешкода для отримання відповідного статусу.

За українським законодавством, у громадян є право отримати довідку, якщо задеклароване/зареєстроване місце проживання знаходиться за межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але вони:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове держсоцстрахування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове держсоцстрахування за IV квартал 2021 року або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Які необхідні документи

Якщо українець евакуювався з ТОТ, але у нього відсутня відмітка про реєстрацію, оформити довідку ВПО варто за допомогою заяви у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення або звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу місцевої ради чи ЦНАП та надати докази, що підтверджують факт проживання на визначеній території. Якими можуть бути докази:

військовий квиток з відомостями щодо проходження служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документи, що підтверджують право власності на нерухомість;

документи про освіту чи довідка з місця навчання;

медичні документи;

фотографій, відеозаписи.

З 14 років людина може подавати заяву особисто, в іншому випадку подають документи її законні представники або опікуни та піклувальники. Від дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, має право звернутися керівник закладу, в який влаштована дитина, або законний представник.

Від імені громадянина до 14 років, що переміщена без супроводу батьків або опікунів, заяву подає родич або вітчим, мачуха, в яких ця дитина проживає. Якщо родичів немає – звертається представник органу опіки та піклування.

“Отже, варто звернутись до Управління праці та соціального захисту з письмовою заявою про надання статусу внутрішньо переміщеної особи додавши до заяви завірені документи, які можуть підтвердити факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення з посиланням на статтю 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, резюмували у повідомленні.

Управління праці та соціального захисту зобов’язано розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти відповідне рішення. Якщо рішення позитивне, то безстрокову довідку видають безкоштовно. Але є окремі випадки, що будуть виключенням, зокрема, якщо громадянин виїхав на постійне місце проживання за межі країни або повернувся до покинутого місця постійного проживання.

Якщо відмовлення у видачі довідки, то це можна оскаржити в Управлінні праці та соціального захисту або в адміністративному суді.

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