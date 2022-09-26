Як на Дніпропетровщині отримати 500 гривень на покупку в АТБ

Як пенсіонерам на Дніпропетровщині отримати 500 гривень на покупку в АТБ – деталі акції.

Ощадбанк зробив цікаву пропозицію для пенсіонерів, які роблять покупки у магазинах АТБ.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Державний банк зробив для клієнтів поважного віку сюрприз. Йдеться про сертифікат на суму 500 гривень. На ці гроші можна зробити покупки у мережі магазинів АТБ.

Як на Дніпропетровщині отримати сертифікат на 500 гривень

Отримати такий сертифікат можуть громадяни України, які оформлять пенсійну картку в Ощадбанку та використовуватимуть її для розрахунків при покупках.

“Дбаємо про старших. Тому для тих, хто оформить пенсійну картку в Ощадбанку, бажаємо зробити ще приємний та, безумовно, корисний подарунок. За оплату пенсійної картки Mastercard від Ощада тепер можна отримати сертифікат на 500 грн для покупки в АТБ!”, йдеться у повідомленні.

Акція діятиме до 31 грудня 2022 року, тобто фактично до кінця поточного року.

Як стати учасником акції

Насамперед, потрібно оформити в Ощадбанку картку Mastercard для пенсійних виплат.

Дочекатися, поки на карту надійде перша пенсія, і вирушити з нею за покупками.

Цією картою слід розрахуватись за будь-яку покупку. Вартість покупки має бути не менше 100 гривень.

Після цього отримайте сертифікат на суму 500 гривень для покупок в АТБ.

Ощадбанк в умовах війни

Раніше у фінустанові зауважували, що навіть в умовах війни Ощадбанку вдається забезпечувати високі показники ліквідності та платоспроможності. Фінустанова надалі стабільно надає банківське обслуговування і кредитну допомогу громадянам та компаніям.

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