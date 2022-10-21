Як можна буде скасувати статус ВПО в Дії – долучайтеся до бета-тестування функції

Зовсім скоро можна буде скасувати статус ВПО в Дії, крім того, переселенці зможуть змінювати адресу проживання у додатку.

Усе це в декілька кліків, без черг, збору довідок і походів по держорганах. Перед запуском цих послуг Міністерство цифрової трансформації починає бета-тестування.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Щоб скасувати статус ВПО, потрібно мати довідку про нього в Дії. А щоб долучитися до тестування зміни місця проживання ВПО, необхідно не лише мати довідку про цей статус в Дії, але й фізично перебувати за новою адресою, щоб підтвердити геолокацію.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням https://team2.diia.gov.ua.

“Після повномасштабного вторгнення 1,4 млн осіб подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави у “Дії”. Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або скасувати статус ВПО у додатку”, коментує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці знову можуть отримати довідку ВПО через Дію