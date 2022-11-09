Як клієнтам Ощадбанку безкоштовно отримати смартфон або ноутбук

Як клієнтам Ощадбанку безкоштовно отримати нові iPhone 13 та MacBook Air M1 13.
Про це розповідає NNS з посиланням на gsminfo.
Державний Ощадбанк разом із міжнародною платіжною системою MasterСard почав випускати нові картки «ЛАЙК’Ю» для дітей та підлітків від 6 років.
Картки «ЛАЙК’Ю» мають багато переваг, одна з яких — участь у розіграші крутих гаджетів від Apple. До інших плюсів можна віднести можливість розраховуватись карткою в Україні та за кордоном. Також можна розраховуватись онлайн в інтернеті та офлайн. А ще новій картці доступні такі сервіси:
- Можна управляти кишеньковими грошима дітей через додаток Ощад24.
- Власники отримують доступ до бізнес-залів в аеропортах України.
- Можна додати до картку до електронного гаманця Apple Pay та Google Pay.
- Розрахунки з телефона.
- Підключення до системи Mastercard.
- Сертифікати, знижки та багато іншого.
Зазначимо, ціна нового смартфона від Apple 13 серії у магазинах сьогодні починається від 35,5 тисяч гривень. Вартість MacBook Air в найбільших мережах стартує від 43 тисяч гривень. Звісно чимало людей захоче позмагатись за такі дорогі аксесуари.
На офіційній сторінці у Facebook Ощадбанк вже оприлюднив перші результати розіграшу. Власниками смартфонів стали двоє дітей з Києва та Червонограда (Львівська область).
Щоб взяти участь у розіграші, потрібно отримати картку «ЛАЙК’Ю» та здійснити будь-яку покупку і розрахуватись цією ж карткою. Мінімальна сума покупки 50 гривень. Акція триватиме до 31 грудня 2022 року, тому встигнути може кожен, хто має дітей.