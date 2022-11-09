Як клієнтам Ощадбанку безкоштовно отримати смартфон або ноутбук

Як клієнтам Ощадбанку безкоштовно отримати нові iPhone 13 та MacBook Air M1 13.

Про це розповідає NNS з посиланням на gsminfo.

Державний Ощадбанк разом із міжнародною платіжною системою MasterСard почав випускати нові картки «ЛАЙК’Ю» для дітей та підлітків від 6 років.

Картки «ЛАЙК’Ю» мають багато переваг, одна з яких — участь у розіграші крутих гаджетів від Apple. До інших плюсів можна віднести можливість розраховуватись карткою в Україні та за кордоном. Також можна розраховуватись онлайн в інтернеті та офлайн. А ще новій картці доступні такі сервіси:

Можна управляти кишеньковими грошима дітей через додаток Ощад24.

Власники отримують доступ до бізнес-залів в аеропортах України.

Можна додати до картку до електронного гаманця Apple Pay та Google Pay.

Розрахунки з телефона.

Підключення до системи Mastercard.

Сертифікати, знижки та багато іншого.

Зазначимо, ціна нового смартфона від Apple 13 серії у магазинах сьогодні починається від 35,5 тисяч гривень. Вартість MacBook Air в найбільших мережах стартує від 43 тисяч гривень. Звісно чимало людей захоче позмагатись за такі дорогі аксесуари.

На офіційній сторінці у Facebook Ощадбанк вже оприлюднив перші результати розіграшу. Власниками смартфонів стали двоє дітей з Києва та Червонограда (Львівська область).

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно отримати картку «ЛАЙК’Ю» та здійснити будь-яку покупку і розрахуватись цією ж карткою. Мінімальна сума покупки 50 гривень. Акція триватиме до 31 грудня 2022 року, тому встигнути може кожен, хто має дітей.