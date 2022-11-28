Як карають переселенців в Україні за порушення правил реєстрації

Правила реєстрації ВПО посилили – як карають переселенців в Україні.

Зазначається, що всі військовозобов’язані громадяни мають стати на військовий облік у регіонах фактичного проживання, інакше їм загрожує штраф. Це стосується і внутрішніх переселенців.

Про це розповів керівник Львівського обласного центру комплектування Олександр Тищенко, повідомляє NNS.

За його словами, чоловіки-переселенці одразу після переїзду мають з’явитися до військкомату, інакше це буде розцінено як ухилення від служби. Він також додав, що багато чоловіків переїхали до інших регіонів, але на військовий облік так і не стали.

“Тобто вони ховаються від військкоматів. Але згідно із законом така їхня поведінка класифікується як ухилення від військової служби, а за це передбачено покарання”, – зазначив львівський військком.

У таких випадках їм загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 гривень, а якщо буде зафіксовано повторне порушення, доведеться заплатити від 850 до 1 700 гривень.

У той же час, зараз багато державних послуг прив’язані до наявності військового квитка: йдеться про розірвання або реєстрацію шлюбу, оформлення грошової допомоги та інші послуги.

“Для того, щоб влаштуватись на роботу, теж треба мати військово-обліковий документ, або документ, який його заміняє”, – додав полковник.

Джерело: ТСН

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