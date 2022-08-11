Українські громадяни можуть достроково вийти на пенсію, якщо у них є достатня кількість страхового стажу або дотримано низки умов.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

У разі втрати роботи, українець може вийти достроково на пенсію за віком, якщо дотримано таких умов:

Громадянина звільнили з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу через скорочення штату, а також через ліквідацію, реорганізації чи банкрутства компанії;

Українцю у день звільнення залишилось до 1,5 року до досягнення пенсійного віку – 60 років;

Особа зареєстрована у держслужбі зайнятості, але там відсутня підходяща для неї робота;

У громадянина є необхідний для отримання пенсії страховий стаж: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.

Також можна достроково почати отримувати пенсійні виплати, якщо стан здоров’я не відповідає вимогам займаної посади.

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