Адміністрація США з партнерами обговорює план реагування у разі застосування росією ядерної зброї в Україні.

Будь-яке використання ядерної зброї є неприпустимим і викличе серйозні наслідки, зокрема, і для росії.

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв’ю “Європейській правді”, передає NNS з посиланням на ТСН.

Пані посол нагадала, що президент Джо Байден чітко наголошував, що розмови про використання ядерної зброї є абсолютно безвідповідальними.

“Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були би абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив”, сказала Бріджит Брінк.

Пані посол додала, що США погоджуються з тим, що ситуація довкола ЗАЕС небезпечна, і Вашингтон підтримує зацікавленість України у створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив ймовірність застосування рф ядерної зброї.

Український президент Володимир Зеленський впевнений, що росія не застосує ядерної зброї, бо для москви – це інструмент шантажу усього світу.

Глава держави певен, що потужні розвідки світу не дадуть рф навіть шанс подумати про можливість застосування ядерної зброї.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден застеріг путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко після обстрілу росіянами Південноукраїнської АЕС заявив, що росія хоче “домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи”. За його словами, сьогодні ракета рф впала за 300 метрів від ядерних реакторів, проте ніхто не знає, що може статися завтра. Тому, на думку Галущенка, треба дати жорстку відсіч росії, доки не пізно, бо “ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою”.

Обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС – Зеленський показав момент вибуху (відео)