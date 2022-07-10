В Україні частина працівників ризикує залишитися без відпустки до кінця війни. Закон дозволяє обмежувати права на період воєнного стану фахівців окремих сфер.

Як розповів в.о. голови Державної служби з питань праці Ігор Денера, мова йде про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об’єкти критичної інфраструктури тощо, передає NNS.

За словами чиновника, у період війни роботодавці можуть обмежити час відпустки або взагалі скасувати її для працівників, які є важливими для нормального функціонування підприємства.

“Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі у будь-яких видах відпустки”, розповів Денера.

Зокрема, закон дозволяє запроваджувати обмеження для працівників таких галузей:

паливно-енергетичної;

нафтової та газової;

ядерної енергетики;

охорони здоров’я;

системи життєзабезпечення;

транспорту і пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту.

Головний державний чиновник із питань праці також вважає, що війна – не час для відпочинку та повноцінних відпусток. Тому працівникам надаватиметься лише нетривалий період для відновлення сил.

“На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець прийняв рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх”, наголосив Ігор Денера.

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