Грошова допомога від МОМ – хто може отримати 6600 гривень

Грошова допомога від МОМ – українці можуть отримати виплати від Міжнародній організації з міграції. Як це зробити.

Про це розповідає NNS з посиланням на Суспільне.

Для отримання допомоги від МОМ людина має зареєструватися як ВПО в органах соціального захисту населення територіальної громади чи ЦНАП.

Хто з переселенців може отримати допомогу

Пріоритетними серед ВПО будуть:

особи з інвалідністю;

пенсіонери (вік від 65 років) та особи з інвалідністю;

самотні матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

одержувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

сім’ї з двома та більше дітьми.

Грошова допомога від МОМ – який розмір виплат

Розмір допомоги становить 2200 гривень на місяць на одного члена сім’ї. Виплачувати допопомогу будуть протягом трьох місяців.

Загалом організація виділила близько 0,7 млрд. грн. для допомоги громадянам, тобто виплати, зможуть отримати близько 100 тис. людей. Спершу виплати були для переселенців у Закарпатській та Вінницькій областях, потім – Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Також на кошти можуть розраховувати люди, які подали заявку на виплати від міжнародних організацій через соціальну платформу єДопомога.

Виплати здійснюються через відділення “Укрпошти”.

Про МОМ

Діяльність МОМ спрямована на забезпечення врегульованого та гуманного управління міграцією, міжнародного партнерства у вирішенні міграційних питань, допомогу в пошуку практичних рішень міграційних проблем, а також на надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують, включно з біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, зауваження чи скарги щодо послуг МОМ, їх оплату або поведінки персоналу, будь ласка, звертайтеся до організації з 10:00 до 17:00 в будні дні за телефонами +38 067 406-63-27, +38 095 240-35-11 або електронною поштою kievtransparent@iom.int.

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