Під час війни українцям надається грошова допомога від держави та міжнародних організацій. Хто може отримати виплати в розмірі 1200 та 2200 гривень.
Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.
Йдеться про мешканців зі звільнених територій та евакуйованих з небезпечних регіонів.
Грошова допомога українцям
Товариство Червоного Хреста України виплачує жителям деокупованих територій допомогу в 1200 гривень. А Міжнародна організація з міграції – 2200 гривень готівкою протягом 3 місяців.
1200 гривень від Червоного Хреста можуть отримати мешканці:
- Харківської;
- Херсонської;
- Донецької;
- Миколаївської областей.
На 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції можуть розраховувати мешканці звільнених територій:
- Харківщини;
- Херсонщини;
- Донеччини.
Як отримати 3000 гривень допомоги
Водночас, розповіли в Міністерстві, українцям, які виїжджають з небезпечних територій безкоштовними евакуаційними вагонами в поїздах чи евакоавтобусами також надаватиметься допомога. Зокрема:
- дорослим виплачують по 2 000 гривень;
- дітям та особам з інвалідністю – по 3 000 гривень.
Йдеться про тих, хто евакуюється з:
- Донецької;
- Херсонської;
- Запорізької областей.
Гроші евакуйовані отримують гарантовано, запевнили в міністерстві. Їх виплачуватимуть у мобільних відділеннях Укрпошти.
На які виплати мають право сім’ї ВПО з дітьми
Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця в розмірі:
- 2 000 гривень на дорослу людину;
- 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Звернутись за допомогою можна особисто або онлайн через застосунок Дія. Для цього потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію у населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.
Також оформити довідку та отримати щомісячну допомогу можна безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселений – через управління соцзахисту населення або органи соціальної опіки.
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