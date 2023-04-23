В Україні готують заборону на сигарети – деталі

В Україні нардепи готують заборону на сигарети. У Верховній Раді у четвер, 20 квітня, зареєстрували законопроєкт, яким можуть заборонити ароматизовані тютюнові вироби.

Зокрема, це стосується сигарет із капсулами та електронних, передає НСН з посиланням на Інформатор.

У пояснювальній записці до законопроєкту №9227 йдеться, що дослідження КМІС показує, що в Україні стрімко зростає вживання новітніх тютюнових виробів, в тому числі й електронних. Так, якщо у 2019 році тільки 1% українців користувалися електронними сигаретами, то у 2022 році цей показник становив вже 7%. Також зазначається, що тютюнові вироби зі смако-ароматичними добавками швидко поширюються саме серед молоді 18-29 років.

Як свідчать міжнародні дослідження, для 80% нинішніх підлітків, які почали курити в 12-17 років, знайомство з тютюновими виробами розпочалося саме з ароматизованих цигарок. А вже потім це знайомство переросло у залежність.

Після появи електронних сигарет на ринку України наприкінці 2016 року вперше за 10 років відновилася динаміка зростання вживання тютюнових виробів. Тому законопроєкт №9227 пропонує заборонити оптову й роздрібну торгівлю та імпорт для продажу на території України:

новітніх тютюнових виробів з характерним запахом та/або смаком диму (сюди мають потравити айкоси, “гло” та інші електронні цигарки – ред.);

новітніх тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.

Законопроєкт ініціювали десятки народних депутатів. Майже всі з них – з партії “Слуга народу”.

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