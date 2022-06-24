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Порівняння HIMARS з радянськими “Градами” та “Ураганами” (відео)

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HIMARS

Українські військові показали, у чому полягає головна відмінність HIMARS від радянських “Градів” та “Ураганів”.

Відповідне відео було опубліковано у п’ятницю, 24 червня, у Telegram-каналі Сухопутних військ, передає NNS.

Там зазначили, що “Гради” та “Урагани” стріляють неточними та некерованими ракетами, які розлітаються на велику площу.

У HIMARS – високоточні керовані ракети з системою GPS, їхню роботу показано на прикладі ударів американських сил в Афганістані.

Таким чином ефективність навіть однієї такої системи вища, ніж у цілої батареї “Градів” або “Ураганів”, що дає українським військовим величезну перевагу проти російських загарбників

У Сухопутних Силах окремо не відзначили, проте HIMARS також має велику дальність – до 84 км у разі удару звичайними снарядами. В “Урагану” – до 35,8 км, у “Града” – до 42 км.

Потенційно HIMARS може стріляти на відстань до 300 км. Але для цього потрібна ракета ATACMS, яку Україні США поки що не дають.

З’явилося відео першого застосування Himars Збройними силами України

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