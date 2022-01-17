Харків’янин пропонує свою земельну ділянку для створення бази НАТО

У Мережі з’явилася фотокопія заяви харків’янина Олега Марченка на ім’я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він пропонує свою земельну ділянку для розміщення військової бази Альянсу.

Відповідне фото було опубліковане 16 січня у Telegram-каналі “Оперативний ЗСУ”, передає NNS.

У заяві йдеться, що харків’янин Олег Марченко має бажання вступити до Альянсу та пропонує віддати свою земельну ділянку у 8,13 га на території Харківської області для бази НАТО.

Згідно з заявою, свою землю українець готовий віддати на безоплатній основі у довічно користування.

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