В Україні можуть відкрити мережу супермаркетів Lidl. В інших країнах, наприклад, в Естонії, вони пропонували своїм співробітникам зарплату на 25% вищу за ринкову і тим самим змінювали ситуацію в торгівлі.

Якщо така ситуація повториться і в Україні, вони можуть платити співробітникам супермаркетів близько 15 тис. грн на місяць.

Так, як повідомляє видання Рostimees, в Естонії середня зарплата продавців на момент приходу Lidl складала 813 євро. Нова мережа супермаркетів запропонувала своїм співробітникам на чверть більше – близько 1000 євро.

Lidl вже здивував своїх конкурентів у кількох східноєвропейських країнах пропозицією заробітної плати вище за середню і почав війну заробітної плати на додачу до війни цін.

Якщо ж така ситуація повториться і в Україні, то за середньої зарплати в торгівлі на рівні 11 800 грн вони можуть платити 14 750 грн (якщо повторять естонський сценарій).

У якому місті України можуть відкрити перший супермаркет Lidl

Коли відкриють супермаркет Lidl в Україні

Зазначимо, про можливе відкриття німецької мережі супермаркетів Lidl в Україні стало відомо ще в жовтні 2021 року. Про цей намір повідомили в німецькому виданні Lebensmittel Zeitung.

Тоді зазначалося, що корпорація Schwarz, якій належить відомий торговий бренд, нібито вже призначила керівника головного офісу, раніше він очолював цю мережу в Польщі. Йдеться про Адама Міщишина.

Однак у самій компанії не стали відповідати на запитання, у яких країнах вони планують відкрити супермаркети. Також варто зазначити, що Lidl по всьому світу приваблює клієнтів насамперед за допомогою низьких цін на продукти та товари та широкий асортимент продукції власного виробництва.

Бізнес-модель АТБ схожа на тактику поведінки на ринку Lidl, тому їх вже назвали головним конкурентом найбільшої мережі супермаркетів в Україні.

Як повідомлялось, мережа Lidl може з’явитися в Україні навіть не 2022-го. Запуск триватиме понад рік, при цьому офіційного підтвердження ще немає.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Обозреватель”.