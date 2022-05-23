Газета “Красная звезда” та радянські телефони: Андрій Нєбитов розвінчує міфи про армію рф

Начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов на прикладі трофеїв, які потрапили до рук ЗСУ, поліції та мешканців Київщини розповідає про рівень підготовки та технологій армії рф.

Про це пише УП, передає NNS.

Далі пряма мова Андрія Нєбитова.

Показуха

Ми всі до 24-го лютого жили в певному інформпросторі, де нам казали, яка могутня армія рф. Нам намагалися нав’язати думку про те, яка вона технологічна. Про те, що вона “друга у світі”.

Пам’ятаєте ці паради із супертехнікою, яка блищить? Цих солдат, які марширують з “Ратником”.

Коли пішли їхні перші втрати, коли в аеропорту Гостомеля в полон до спецпризначенців потрапляли СОБР, Росгвардія, ОМОН, коли ЗСУ дали відсіч іншим підрозділам, стало зрозуміло, що їхня велика армія – показуха.

Ми заходили з гуманітарними місіями на звільнені території Київщини, і коли я попадав на їхні (окупантів – ред.) об’єкти, був дуже вражений. Дуже!

Наша поліція проводила багато тренувань зі спецпідрозділами, були у нас раніше спецоперації, є батальйон “Миротворець”, і я знаю, як ми будуємо бліндажі, організовуємо кухню, побут. Як створюємо вогневі позиції, забезпечуємо ночівлю особового складу.

Але те, що я побачив у звільненому Чорнобилі… Вони (росіяни – ред) селилися в корівниках без даху!

Я вам дещо зараз покажу (бере зі стола шкіряний планшет-папку – ред.). Дивіться, який портфель (посміхається)! Легендарна річ. Я таку бачив, коли навчався в Донецькому інституті внутрішніх справ. В музеї.

Можна було б подумати, що російський військовий взяв його випадково. Але ні, тут все не випадково. Ось, бачите – компас? Витягуєш, починаєш шукати сторону світу. Він їм потрібен, щоб знати, куди від нас тікати.

Тут же ж навіть є опис вмісту. Ось ці олівці кольорові дуже потрібні командиру. Це ж не я вигадав. Тут все написано: “Опись имущества, находящегося в командирской сумке”.

У нього, щоб ви розуміли, в цій сумці є клей ПВА. Без нього напад на Україну неможливий! Є фломастери, ножиці, циркуль – дуже серйозні речі! Він хотів окупувати Україну з фломастерами.

Є у нього і курвіметр – це ж давня, радянська історія. Він потрібен для вимірювання кривих відстаней на карті. Водиш ним – оп! – порахував, скільки кілометрів. Це дуже кам’яний вік, розумієте?!

Google, схоже, до людей не дійшов. Судячи з висадки їхнього десанту під Києвом, вони трохи помилилися з нашим ландшафтом.

“Красная звезда”

Коли починав записувати відеоблог, я казав, що мені не потрібно створювати фейки, щось притягувати за вуха. Я розповідаю про реальні речі, якими користується армія рф.

Відео з тим самим військовим планшетом-папкою набрало майже мільйон переглядів. Росіяни, мабуть, дуже образилися на мене, закидали скаргами. Той ролик Youtube заблокував. Але ж там тільки правда, жодної брехні.

У нас є шеврон (показує) “Духовщинсько-Хінганського” мотострілецького полку. Людина прийшла завойовувати Київ з Уссурійська, до якого 9 600 кілометрів! Це ж так далеко від європейської частини континенту. Мабуть, цим і пояснюється, що у них такі допотопні речі.

Ви бачили, які у них флешки? Вони під них роблять спеціальні величезні тубуси. Коли на це дивишся, розумієш, в чому різниця між нами та ними.

Ми не намагаємося винайти велосипед. Є винаходи Ілона Маска – беремо та користуємося. А що росіяни? У них “імпортозамєщєніє”. Воно сильно б’є по головному мозку і виходить ось такий “технологічний продукт”.

Їм на війну навіть газети дають “Красная Звезда” (показує). Що тут путін заявляє? (Цитує). “Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией”. А хто вам забороняє?

Ці газети ми в окопах знаходимо. Все, як в кращі часи Радянського Союзу: відкрив і прочитав, за що ж ти вмираєш.

Суто російська історія

Росіяни не могли зрозуміти, чому в кожному селі в хатах на Київщині знаходили пусті коробочки від “айфонів”. Повірте, я не перебільшую.

Колись розумні люди придумали смартфони, “айфони”, але ні: вони беруть із собою на війну ТА-57, телефонний апарат 1957-го року!

Ось це (показує) приїхало з Чорнобиля. Спочатку я подумав: вони залізли в наш музей. А коли відкрив – тут сучасна батарейка “Крона”.

В мене є документація до цього ТА-57 та відомості. Згідно з ними, війська зв’язку, які пересувалися з іншими підрозділами, брали 30 таких телефонних апаратів. Десь в Іванківському районі вони дули в цю трубку: “Алло, привет!”.

У первинній моделі тут вставлялася ручка, яку крутили. Знаєте, ці легенди, що раніше міліціонери та КДБ так катували людей? Крутили ручку та виробляли струм.

Візьміть його в руку, спробуйте. Не “айфон”, правда? Тут є інструкція: “Продувания в исправном аппарате слышны сильно. Во включенном в линию – слабее”.

Прикладіть до вуха! Натискайте на кнопочку та дуйте! Є продування? О, працює! “Крона” ще жива.

Чому у них так багато таких старовинних “гаджетів”? Можливо, якийсь рогозін приходив до путіна з цією величезною рацією (показує інший апарат) та казав, що це найсучасніший пристрій.

Суто російська історія: вкрали, списали, замилили очі. Звичайна російська корупція, яка допомогла знищити їхню армію. Україні треба максимально від такого віддалятися, забувати всі ці радянські історії з показухою. Показуха та корупція коштує на війні реальних життів.