Е-квиток: в Україні правила проїзду у громадському транспорті зміняться

26 січня Верховна рада ухвалила у першому читанні за основу законопроект, який дозволить використати Е-квиток на автомобільному та міському електротранспорті по всій Україні.

Е-квиток для пасажирських перевезень прирівняють до паперового талону.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає NNS.

“Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – запровадження електронного квитка”, зазначив він.

Так, положення проекту розроблено з метою:

використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;

створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.

Нагадаємо, півроку тому Київ повністю відмовився від паперових талонів у муніципальному транспорті. Щоб скористатися столичним громадським транспортом, можна придбати транспортну картку або купити QR-квиток.

А вже у лютому планується розпочати тестування оплати за проїзд банківською карткою у наземному транспорті на кількох маршрутах.

Жителі Києва зможуть також використати для проїзду картку киянина, зокрема це стосується пільговиків та пенсіонерів. Проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.