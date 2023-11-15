Через численні скарги в Україні змінять дизайн монет 1 та 2 гривень. В Нацбанку розповіли деталі.

Подробицями поділився заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю The Page, передає НСН.

Рішення про зміну зовнішнього вигляду металевих однієї та двох гривень монет ухвалили наприкінці 2021 року через масові скарги українців на неможливість розрізнити ці монети.

“Ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну в лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемося до неї”, запевнив Шабан.

Він додав, що оновлення дизайну банкнот та монет – це постійний процес для всіх банків. Такі зміни проводяться у середньому раз на 7-10 років, насамперед для захищеності готівки.

“Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством”, підкреслив Шабан.

Нагадаємо, що монети номіналом 1 та 2 гривні НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року. З вересня 2019 року було дозволено банкам округляти суми касових операцій з початком кампанії вилучення з обігу дрібних монет.

На дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні українці стали скаржитися майже одразу, бо виявилося, що ці монети дуже сході зовні, а їх розмір відрізняється дуже мало.

Раніше ми писали про можливість запровадження банкноти номіналом вище 1000 гривень.

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