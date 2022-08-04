Друг путіна Герхард Шредер озвучив Заходу чергову “хотілку” кремля щодо України. Зеленський відреагував

Сьомий німецький канцлер Герхард Шредер, який товаришує з путіним, після візиту до москви озвучив заходу «хотілку» росії щодо України.

Шредер заявив, що «кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, і це «гарна новина», з посиланням на ТСН передає NNS.

«Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Турки були дуже корисні, оскільки вони брали участь у переговорах щодо постачання зерна. Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширятися до припинення вогню», сказав він.

Ексканцлер знову заявив, що, на його думку, півострів втрачений для України, а «уявлення, що президент Зеленський військовим шляхом відвоює Крим, абсурдне»:

«Хто навсправжки вірить, що російський президент зможе знову відмовитися від Криму?»

Він додав, що росія і Україна можуть знайти рішення щодо Криму в наступному поколінні, а альтернативою членству в НАТО для України може стати військовий нейтралітет, як в Австрії.

Що стосується Донбасу, то за його словами,»потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі».

Президент України Володимир Зеленський назвав огидною поведінку колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

За словами Зеленського, нині росія активує «різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів».

«Якби росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну, і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою», сказав Зеленський.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 3 серпня у твітері також написав:

«Однією рукою росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер – знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо москва хоче діалогу, – м’яч на її полі. Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив».

Нагадаємо: у березні Шредер прилітав до Москви й спробував укласти мирну угоду. В інтерв’ю The New York Times ексканцлер назвав війну росії в Україні «помилкою», але він відкидає помилковість власних дій.

У травні Шредер залишив свою посаду в «Роснєфті». Він заявив про «неможливість продовження повноважень» на цій посаді. Але відмовлятися від контактів із путіним попри агресивну війну рф проти України не став.