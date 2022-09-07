В Україні дозволили виїзд за кордон іще одній категорії чоловіків – що для цього потрібно.

Право на виїзд за кордон під час дії воєнного часу надається морякам для навчання та роботи.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Відповідні зміни внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2022 р. № 992.

Документ визначає, за якими документами та на який термін можуть виїхати з України визначені категорії осіб, а також які органи видають відповідні документи.

Окремі вимоги визначено зокрема для таких категорій:

курсантів, для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором;

осіб, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України;

інших осіб, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Визначеним категоріям осіб рекомендується уважно ознайомитися зі змістом зазначеної Постанови Уряду та перед прибуттям у пункт пропуску мати усі документи, передбачені Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

“Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету”, прокоментував відповідне рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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