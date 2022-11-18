Чи є якісь обмеження для чоловіків-переселенців, що не стали на військовий облік і не мають довідки з військкомату.

На всіх військовозобов’язаних в Україні поширюється обов’язок дотримання Правил військового обліку, в яких вказано, що при зміні місця проживання військовозобов’язані та резервісти повинні повідомити про таку обставину та стати на військовий облік, передає NNS.

Якщо ж військовозобов’язаний не стає на облік і не має довідки з військкомату (зі свого територіального центру комплектування), то низка адміністративних послуг для нього буде недоступною.

Без цієї довідки чоловік не зможе продати житло, одружитись чи розлучитися.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua начальник Львівського обласного центра комплектування полковник Олександр Тіщенко.

“Це не обмеження, а встановлений законом порядок надання адміністративних послуг. Для прикладу – це реєстрація чи розірвання шлюбу, реєстрація місця проживання, продаж нерухомого майна та інші послуги, де необхідно надати довідку з свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для того, щоб влаштуватись на роботу, теж треба мати військово-обліковий документ, або документ, який його заміняє”, сказав Олександр Тіщенко.

Мобілізація в Україні

В Україні проводиться загальна мобілізація. ЇЇ термін постійно подовжують. Першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Усі військовозобов’язані та резервісти повинні в разі зміні місця проживання повідомити про такі обставини та стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Порушення Правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 510-850 грн за перше порушення та від 850 до 1700 гривень за повторне порушення.

В яких місцях найчастіше вручають повістки