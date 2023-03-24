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Довічні пільги для військових хочуть скасувати. Що пропонують взамін

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пільги для військових

У Верховній Раді планують скасувати довічні пільги для військових. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає НСН з посиланням на Суспільне.

За її словами, пожиттєві пільги для демобілізованих військовослужбовців пропонують замінити на стипендії, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років.

“Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет держави компенсувати не може”,сказала вона.

За словами депутатки, система підтримки ветеранів з використанням коштів Державного бюджету потребує трансформації та актуалізації відповідно до потреб ветерана.

“Концепція пропонує наявні в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у дво-трирічну грошову стипендію/доплату до основного доходу. Водночас ми маємо провести опитування самих військових, що саме в першу чергу вони потребують після демобілізації, яку підтримку та сервіс очікують”, сказала Третьякова.

новини україни

Галина Третьякова

За її словами, неробочі пільги треба замінити на те, що дійсно потрібно військовим після демобілізації — житло, державна фінансова підтримка на період адаптації до мирного життя, реабілітація, відпустка, на яку в бюджеті також мають бути передбачені кошти, сприяння держави в досягненні захисниками економічної незалежності. І усі ці процеси потребують патронату з боку держави.

“Щодо оплачуваної відпустки, тут ми будемо дискутувати щодо назви, адже це не типова відпустка. Але після демобілізації військовослужбовець має мати щонайменше 2-3 місяці для того, щоб адаптуватися у цивільне життя, і отримувати дохід коштом держави на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби”, сказала депутатка.

Третьякова вважає, що “за оптимістичним сценарієм” через ці 2-3 місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою демобілізований військовослужбовець зможе знайти робоче місце, мати дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло, здобути додаткову або часткову кваліфікацію (за потреби).

Щодо стипендії на 2-3 роки, то на думку депутатки, її розмір повинен залежати від посади військовослужбовців під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань.

За її словами, все це потрібно ретельно обрахувати, а це робота для уряду і водночас потрібно готувати системні законопроєкти та розпочинати перемовини з МВФ щодо забезпечення поствоєнної адаптації, адже це все стосується бюджетного фінансування.

“Очікується, що після 2-3 років державної підтримки учасник бойових дій зможе продовжити життєвий шлях вже без особливого супроводу держави”, сказала вона.

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